Müllheim Baucontainer aufgebrochen

Müllheim/Bad Krozingen. In Müllheim und Bad Krozingen haben Unbekannte auf Baustellen insgesamt fünf Werkzeugcontainer aufgebrochen und hochwertige Baumaschinen entwendet.

Diebesgut im Wert von weit über 10 000 Euro

Der oder die Täter machten sich an den Baustellen an der Haltinger Straße in Müllheim und an der B 3-Ortsumfahrung Bad Krozingen in der Nacht auf Mittwoch zu schaffen. Bei dem Diebesgut handelte es sich unter anderem um hochwertige Baumaschinen der Marken Hilti, Bosch und BTI im Wert von weit über 10 000 Euro.

Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Arbeitsgeräte nimmt die Polizei in Müllheim, Tel. 07631/ 17880, entgegen.