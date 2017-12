Müllheim Begegnung zwischen Jung und Alt

Die DRK-Seniorenfreizeit im Advent stand in diesem Jahr im Zeichen zahlreicher Neuerungen – erstmals fand sie im Rotkreuzhaus Müllheim statt, das mit dem neuen Erweiterungsbau nun auch die räumlichen Möglichkeiten für die Durchführung der Adventsfreizeiten bietet.

Müllheim. Ebenso wurde zum ersten Mal mit der DRK-Tagespflege kooperiert. Rund 13 Senioren aus dem gesamten Markgräflerland nutzten bei einem bunten vorweihnachtlichen Programm die Möglichkeit der Begegnung und zur Pflege von Kontakten. Auch für die täglich zwischen acht und 14 Gäste der Tagespflege waren die Tage der Adventsfreizeit eine Bereicherung. Sie genossen die gemeinsamen Programmpunkte und das „Plus an Betreuung“ durch die ehrenamtlichen Helfer.

Gemeinsames Backen mit Grundschülern

Nachdem die langjährige Küchenchefin bei den DRK-Seniorenfreizeiten, Renate Hilpert, im vergangenen Jahr ihr Engagement aus gesundheitlichen Gründen beendet hatte, kamen die Teilnehmer der Freizeit erstmals in den Genuss von selbst gekochtem Mittagessen der Mitarbeiterinnen der DRK-Tagespflege und deren Leiterin Patrizia Keller. Dieses wurde mit Begeisterung aufgenommen.

Aber auch „alte Traditionen“ der Adventsfreizeit wurden bewahrt. So stand die Freizeit erneut im Zeichen der Begegnung zwischen Jung und Alt. Nach zwei Jahren Pause wurde die generationsübergreifende Weihnachtsbäckerei in Zusammenarbeit mit der Klasse 3a der Müllheimer Michael-Friedrich-Wild-Grundschule wiederbelebt. An einem Vormittag herrschte entsprechend geschäftiges Treiben in den verschiedenen „Backstuben“ im Müllheimer Rotkreuzhaus. Fleißig wurde der Teig ausgestochen und anschließend die Zuckerbrötle mit Eigelb bestrichen und mit Streuseln oder Hagelzucker verziert. Mit Unterstützung der Mütter und der ehrenamtlichen Helferinnen des DRK wurden die Plätzchen anschließend gebacken. Insgesamt verarbeiteten die 24 Schüler und zwanzig Senioren unter Anleitung von sechs Müttern und einigen DRK-Helferinnen während des ganzen Vormittags rund sechs Kilo Teig.

Unter dem Motto „Ferien ohne Kofferpacken“ organisierte DRK-Kreisverband die Seniorenfreizeit im Advent in diesem Jahr bereits zum elften Mal. Mehr als 30 Helfer wirkten in Zusammenarbeit mit den beiden Tagesleitungen der Adventsfreizeit, Elsa Granrath und Monika Eberhardt, an der Gestaltung der einzelnen Programmpunkte mit. Ehrenamtliche Fahrer des Roten Kreuzes holten die Teilnehmer jeden Morgen von zu Hause ab und brachten sie ins Rotkreuzhaus, wo sie an einem reichhaltig gedeckten Frühstückstisch gemeinsam frühstücken konnten.

Gedächtnistraining und Drehorgelkonzert

Und auch an den übrigen Tagen wurden die Senioren vom ehrenamtlichen Team mit wechselnden Programmpunkten wie Basteln, Spielen, Gedächtnistraining, Seniorengymnastik, dem Besuch einer Märchenerzählerin und einem Singnachmittag mit viel Engagement durch den Tag begleitet. Ihren Ausklang fand die Freizeit mit einem Drehorgel-Konzert von Britta und Willi Fiess und einem Besuch vom Nikolaus. „Ich habe im ganzen Jahr selten so viel g’schwätzt und g’lacht, wie bei der Freizeit“, berichtete eine Teilnehmerin.

Durch den Einsatz der Ehrenamtlichen sei es auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit wieder gelungen, Raum für Begegnungen und Lebensfreude zu schaffen, berichtete Frank Schamberger von der DRK-Servicestelle Seniorenarbeit. „Unsere Ehrenamtlichen haben es mit viel Engagement geschafft, einen richtigen ‚Adventszauber’ zu verbreiten“, lobte er.