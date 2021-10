Müllheim Begeisternder Kunstförderer

In den prägenden Nachkriegsjahren, in der kulturellen Aufbruchstimmung nach der NS-Diktatur entstand durch die Freundschaft zum Künstlerpaar Gerta und Alfred Haller eine lebenslange Verbindung ins Markgräflerland. Nächtelange Kunstdiskussionen wurden im „Sternen“ in Stetten, im „Ochsen“ in Ötlingen oder in der „Schönen Aussicht“ auf dem Tüllinger Berg geführt, mit der Vespa erkundete man die Region.

Häufiger Gast in den Ateliers der Regio

Über die Jahrzehnte hinweg besuchte er die Ateliers der Region, etwa von Bernd Völkle in der ehemaligen Synagoge Müllheim oder von Peter Bosshart in Efringen-Kirchen. Bis zuletzt blieb Gallwitz als Kurator und Juror wichtiger Kunstpreise – mit enormem Wissen, feinem Humor, Liebenswürdigkeit und Hartnäckigkeit – neugierig auf junge Kunst. Als begeisterter und begeisternder Kunstförderer wird er in Erinnerung bleiben.