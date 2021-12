Müllheim Beifahrerin schwer verletzt

Ein Kleinwagen, besetzt mit zwei jungen Franzosen nahm einem herannahenden Linienbus die Vorfahrt. Das Fahrzeug kam aus Richtung McDonald’s und fuhr ohne anzuhalten und offensichtlich mit nicht geringer Geschwindigkeit in die Kreuzung ein. Der Busfahrer hatte keine Chance mehr, dem Zusammenprall auszuweichen. Das Fahrzeug mit den beiden jungen Insassen und kam erst auf dem Parkplatz einer Gaststätte zum Stehen. Die Beifahrerseite war so deformiert, dass sich die Einsatzkräfte den Zugang erst mit Rettungsschere und Spreizer freischneiden musste. Auf der Fahrerseite übernahm der Notarzt des DRK-Rettungsdienstes die Betreuung der Schwerstverletzten. Während dessen wurde der Fahrer des Unfallautos in einem der beiden Rettungswagen versorgt und später ins Krankenhaus transportiert. Nachdem die Beifahrerin aus den Trümmern befreit war, wurde sie erst im zweiten Rettungswagen versorgt, bis der Basler Rettungshubschrauber auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Lebensmitteldiscounters gelandet war und die schwerletzte junge Frau in die Universitätsklinik Freiburg brachte. Währenddessen wurde der Busfahrer, der unter Schock stand, betreut. Der Betriebsleiter der SWEG, Martin Behringer, kümmerte sich persönlich um seinen Mitarbeiter. An dem Kleinwagen entstand Totalschaden, an dem Linienbus, in dem sich glücklicherweise außer dem Fahrer niemand zum Zeitpunkt des Unfalls befunden hatte, entstand hoher Sachschaden. Die Beamte des Müllheimer Polizeireviers haben die Ermittlungen aufgenommen.