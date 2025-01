Zu einer Unfallflucht ist es bereits am Donnerstag auf dem Parkplatz des Hieber Lädele an der Weilertalstraße in Niederweiler gekommen. Laut Mitteilung der Polizei soll gegen 16.30 Uhr ein grauer BMW beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke ein dort ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug beschädigt haben. Die Unfallverursacherin soll sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Der Unfallhergang konnte von einem namentlich nicht bekannten Zeugen beobachtet werden, welcher die Geschädigte kurz darauf über den Vorfall in Kenntnis setzte. Laut den Angaben des Unfallzeugen war der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge deutlich zu hören. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Müllheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07631/178 80 Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder weitere Hinweise zur Unfallverursacherin geben können. Insbesondere wird der Zeuge gesucht, der die Geschädigte auf den Unfall aufmerksam gemacht hat.