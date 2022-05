Der Jugendchor „Power of Singers“ unter der musikalischen Leitung von Anette Hall veranstaltet am Freitag, 20. Mai, 19.30 Uhr, ein Benefizkonzert in der Martinskirche Müllheim. Der Erlös kommt der „KiHev-Kinderhilfe Kiew“ zugute. Auf dem Programm finden sich Lieder zum Thema Frieden wie „Heal the world“ oder „Sag mir, wo die Blumen sind“, nachdenkliche Stücke wie „May it be“ von Enja und bekannte wie „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Solosongs und Duette, darunter aus dem Disney Musical Pocahontas „Das Farbenspiel des Winds“, runden die Beiträge ab. Das Ensemble „Quer Beet“, das frühere Vokalensemble Müllheim, beteiligt sich mit den Friedensliedern „Blowing in the wind“ von Bob Dylan und „Imagine“ von John Lennon. Weitere Mitwirkende sind Felix Moser (Oboe) und Peter Meironke (Synthesizer). Apotheker Thomas Harms aus Weil ist Vorsitzender des Vereins „KiHev-Kinderhilfe Kiew“, der schon seit mehr als 30 Jahren ein Krankenhaus in Kiew unterstützt. In der Klinik werden Kinder, die als Folge der Tschernobyl-Katastrophe unter Strahlenschäden leiden sowie aktuell im Krieg verletzte Kinder aus den umkämpften Gebieten der Ukraine behandelt. Harms wird beim Konzert anwesend sein und ein paar Worte zum Publikum sagen. Der Jugendchor hofft, dass er eine ansehnliche Spende für die Kinder in der Ukraine überreichen kann. Foto: zVg