Müllheim Bereits nach drei Minuten ausgebucht

Einen exklusiven Museumsabend konnten 120 Inhaber des Museums-Pass-Musées im Markgräfler Museum in Müllheim genießen. Die Veranstaltung war innerhalb von drei Minuten ausgebucht, berichteten der Müllheimer Museumsleiter und Kulturdezernent Jan Merk sowie Gilles Meyer, Geschäftsführer des Vereins Museums-Pass-Musées.

Von Alexander Anlicker

Müllheim. Die Museumsbegeisterten aus fast dem gesamten Einzugsbereich des Museumspasses waren eigens zu dieser Veranstaltung nach Müllheim angereist und kamen unter anderem aus Stuttgart, Karlsruhe, Straßburg und Bern. Sonst finde der monatliche exklusive Museumsabend in größeren Museen statt, erklärte Merk und freute sich, dass die Veranstaltung nach Müllheim kam.

In vier Gruppen, je zwei auf Deutsch und Französisch, wurden die Besucher durchs Markgäfler Museum und die Abteilungen Archäologie, Kunst, Geschichte und Literatur geführt, bevor im Museumshof bei einem kleinen Empfang Häppchen und natürlich Markgräfler Gutedel gereicht wurden. Dabei bestand Gelegenheit, auch die Abteilung Weinbau im Gewölbekeller zu besichtigen, wo Küfermeister Eugen Bürgin den interessierten Besuchern gerne Auskunft gab.

Die Museumsfans waren begeistert, insbesondere auch von der aktuellen Sonderausstellung „Format F4 – Schweizer Plakate im Weltformat“ mit Exponaten des Riehener Sammlers Dieter Tschudin, der selbst den Besuchern Rede und Antwort stand. In der Tat eine Ausstellung im „Weltformat“, lockt sie doch neue Besucher an, die bislang das Markgräfler Museum noch nicht im Fokus hatten. „Wir haben mit der Plakatausstellung auch eine gute Presse in der Schweiz“, freute sich Merk.

Der Museumsabend habe auch einiges an Arbeit gemacht, berichtete er weiter. Er dankte vor allem den ehrenamtlichen Museumsführern Verena Pennachio, Martina Riedlberger und Peter Stoppel, Sylvia Verwick vom Arbeitskreis Kunst (Akku), die durch die aktuelle Sonderausstellung „Der andere Rhein, Willen den Ouden“ führte, Eugen Bürgin, Dieter Tschudin sowie der ehrenamtlichen Museumsaufsicht vom Museumsverein mit Traudl Daun-Leintner, Christa Rieser, Mechtild Fischer und Dieter Sichler.