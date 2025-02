Müllheim: Bildkräftige Wörter stehen auf der roten Liste

Jung lobte die „beste Buchhandlung zwischen Freiburg und Konstanz“, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen mit einer ganzen Reihe von Sonderveranstaltungen feiert. Mit einem lüpfig-lustigen Liedchen auf der E-Geige, in dem immer wieder das bekannte „Z‘ Friburg in der Stadt“ aufblitzte, stimmte Uli Führe auf den Abend ein. Seine Musik auf Gitarre und Geige, raffiniert verfeinert durch die technischen Möglichkeiten des Loops, durch die der Spieler seine eigenen Sequenzen begleiten kann, setzt den poetischen Gehalt der alemannischen Sprache ins rechte Licht, eine ebenbürtige Kunst, in der Text und Musik eine untrennbare Einheit bilden. Das gilt auch wenn der Text gesprochen ist, wie in Markus Manfred Jungs Gedicht „Nebel“. Hier entstanden mächtige magische Bilder, die jenseits vom puren Verstehen in die Tiefen unserer menschlichen Genese hinabreichen.

Als lyrisches Kunstwerk aus Sprachbildern und Tönen beeindruckte auch Jungs „Dämmrig“ mit der vordergründigen Beschreibung eines Krähenschwarms auf dem Weg zum Schlafbaum. Es ist nicht nur die heile bäuerliche Welt von damals, die den Charme dieser poetischen Texte ausmacht, die Geschichten der beiden Künstler sind direkt aus dem Leben gegriffen.