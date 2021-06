Müllheim. Der Südwestrundfunk berichtet am Sonntag aus der Ausstellung „Eigensinnige Welten. Die Malerin Else Blankenhorn (1873-1920)“ im Markgräfler Museum in Müllheim, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Zu sehen ist der Beitrag am Sonntag, 13. Juni, in der Sendung „Dreiland Aktuell“. Gefilmt wurde im Markgräfler Museum und auf dem alten Friedhof, wo die Malerin im Familiengrab ruht.