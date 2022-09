Müllheim Blues Mobil kommt zum Bürgerhaus

Die atemberaubende Live-Show lädt dazu ein, das coole Brüderpaar auf ihrer turbulenten Reise quer durch Chicago zu begleiten. Auf dem Programm stehen Klassiker wie „Jailhouse Rock“, „Gimme some Lovin‘“, „Stand by your Man“ und „Everybody needs somebody to love“.

Aftershowparty

Im Anschluss an die Show findet bis 22.30 Uhr einer Party statt. Besucher die als Police Officer, Nonne oder Blues Brothers verkleidet sind, sind ausdrücklich erwünscht. Alle, die verkleidet sind, dürfen zum großen Finale mit auf die Bühne, verspricht Sabine Lang, Leiterin des städtischen Fachbereichs Tourismus und Veranstaltungen.

Selfies mit Blues Mobil

Das Programm startet bereits ab 17 Uhr im Bürgerhauspark. Dort steht das Blues Mobil für Selfies parat.

Für Bewirtung sorgen das Bürgerhaus-Restaurant „Esskultur“ und „Grill on Fire“ unter anderem mit Burgern und Biertheke. An der Cocktail-Bar gibt es unter anderem auch ein Kultgetränk aus dem Film, den „Orange Whip“.

Der Bereich vor dem Bürgerhaus ist öffentlich zugänglich, erklärt Sabine Lang. Zur Show geht es jedoch nur mit Eintrittskarten die vor Ort gegen Einlassbänder umgetauscht. werden.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 25 Euro (Stehplatz), 30 Euro (Sitzplatz, nur auf der Empore) sowie an der Abendkasse 28 (Stehplatz) beziehungsweise 33 Euro (Empore).

Karten sind in der Tourist-Information in Müllheim, den Geschäftsstellen unserer Zeitung in Lörrach, Schopfheim und Weil am Rhein sowie online unter www.reservix.de erhältlich.