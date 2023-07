Müllheim Brigade unter neuer Führung

Auf dem zentralen Platz der Kaserne waren Abordnungen aller Einheiten, die zu dem binationalen Kampfverband mit seinen 5000 Soldaten zählen, angetreten. Ein Anlass, zu dem auch viele ehemalige Kommandeure und deren Stellvertreter anreisten, unter ihnen auch der ehemalige Generalleutnant und Inspekteur des Heeres, Hans-Otto Budde, der die Brigade von 1995 bis 1997 führte und damals den ersten Auslandseinsatz, die SFOR-Mission in Bosnien und Herzegowina, begleitete.

Als Speerspitze der NATO ständig einsatzbereit

In seinem letzten Tagesbefehl, wie die Ansprache des Generals an die Truppe bezeichnet wird, richtete der scheidende Kommandeur Leroux bewusst seine Worte an die Truppe. „Für mich war es eine Ehre und eine große Erfüllung, zwei Jahre Ihr Vorgesetzter gewesen zu sein“, betonte der französische Brigadegeneral. Er lenkte in seiner Ansprache den Fokus auf die vielen Aufträge und Ereignisse, die die Einheiten und Verbände der Brigade in den vergangenen zwei Jahren bestens geleistet hätten. Er nannte als Beispiele den Auftrag im vergangenen Jahr, als Speerspitze der schnellen Eingreiftruppe der NATO in ständiger Alarmbereitschaft gewesen zu sein, ferner die Verlegung nach Norwegen zu multinationalen Übungen bis hin zu Ausbildungsaufträgen, bei denen ukrainische Soldaten geschult worden seien. „Ich stelle fest, dass die Deutsch-Französische Brigade wieder einmal über das hinausgegangen ist, was von ihr erwartet wurde, und dass sie die Erwartungen der Vorgesetzten unserer beiden Nationen vollständig erfüllt“, erklärte Leroux. Dabei vergaß er auch nicht die Bemühungen der Soldaten, die Kontakte in die Zivilgesellschaften zu pflegen und damit ihre enge Verbundenheit mit der Region zu demonstrieren. „Ich danke Ihnen allen von ganzem Herzen auch im Namen meines Stellvertreters Oberst Leyde“, sagte der scheidende Kommandeur. Dann schritt er gemeinsam mit seinem ehemaligen Stellvertreter und den vorgesetzten Kommandeuren Generalmajor Ruprecht von Butler von der 10. Panzerdivision und General Pierre-Yves, Kommandeur der französischen 1. Division, ein letztes Mal die Ehrenformation ab.