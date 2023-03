Müllheim Brücken bauen im Dreiland

Das Markgräfler Museum in Müllheim lädt zur Podiumsdiskussion „Brücken bauen im Dreiland“ ein. Diese findet am Donnerstag, 16. März, ab 18 Uhr im Tanzsaal des Museums, Wilhelmstraße 7 (am Marktplatz), in Müllheim statt. Gäste auf dem Podium sind Beat Jans, Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt, Francis Kleitz, maire de la ville de Guebwiller, sowie Martin Löffler, Bürgermeister der Stadt Müllheim.