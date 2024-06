Der Samstagnachmittag steht bis in die späten Abendstunden ganz im Zeichen der Vereine. „Die Vereine sind für unsere Dorfgemeinschaft wichtig und bringen unsere Einwohner zusammen“, erklärt Ortsvorsteher Schneider. Das Organisationsteam nennt das erste Event „Fest der Vereine“, das um 17 Uhr gestartet wird. Neben einem ansprechenden Rahmenprogramm bieten die sieben örtlichen Vereine und die Feuerwehr ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken. Vor dem alten Schulgebäude ist eine kleine Bühne aufgebaut, auf der sich Gäste am Karaoke-Singen, das vom Gesangverein organisiert wird, beteiligen können. „Äne am Bach“ lautet nicht nur das Jubiläumsmotto. Vielmehr beschreibt es am Festwochenende den Platz in der Lindenstraße, wo der Sportverein Weilertal Spielangebote im Rahmen der Kinderbetreuung anbieten wird.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen eines Bummels durch das ganze Dorf, bei dem die Gäste an 23 Stationen wunderschöne Gärten, verwunschene Ecken und gemütliche Plätze entdecken können. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Gartenbesitzer den Besuchern Einlass gewähren und praktisch überall auch die Gäste bewirten werden“, betont Ortsvorsteher Schneider beim Pressegespräch. Dieser Bummel findet in der Zeit von 12 bis 17 Uhr statt. Im Vorfeld gibt es um 11 Uhr bei der Martinskirche in der Lindenstraße einen Gottesdienst im Freien und Ausschnitte aus dem Kindermusical „Glauben heißt Vertrauen“.