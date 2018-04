Müllheim Chor Temporal startet mit neuem Vorstand durch

Müllheim. Im Rahmen ihrer Generalversammlung verabschiedeten die Mitglieder des Müllheim Chor Temporal den Vorsitzenden Hans Joachim Landprecht mit viel Beifall und einem herzlichen Dank für sein langjähriges erfolgreiches Wirken.

Wahlen

Er kandidierte aus persönlichen Gründen nicht erneut und gab sein Amt an Marion Pfaus ab, die zur neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Ihr bisheriges Amt der Öffentlichkeitsarbeit übernimmt die neu gewählte Gerlinde Schütz. Ebenfalls neu gewählt wurden die Beisitzer Stephan Kilb und Anette Winkel-Padis. Mit Rainer Philipp als zweiten Vorsitzenden, Petra Eglin als Schriftführerin, Elli Stadtler als Kassenwartin und Achim Hänig als Beisitzer wurden bisherige Vorstandsmitglieder von der Versammlung wiedergewählt und bleiben ihrem Amt treu.

Ausblick

Wie bisher schreibt sich auch der neue Vorstand Offenheit und Kollegialität auf die Fahne. Das gute Niveau des Chors und die freundschaftliche Stimmung untereinander sollen bewahrt bleiben. Neben den wöchentlichen Proben widmet sich der Chor an zusätzlichen Chorwochenenden einem anspruchsvollen Repertoire, das den ambitionierten Sängerinnen und Sängern mit Dirigent Thomas Wiedenhofer großen Spaß macht.

Auch in diesem Vereinsjahr hat der Chor Temporal einige Konzerte geplant, beginnend mit einem Gastauftritt beim „Lauschangriff“ des Chor Intermezzo am 5. Mai in der Malteserhalle in Heitersheim. Des Weiteren freuen sich die Chormitglieder schon auf ihren Auftritt am 23. Juni beim Landes-Musik-Festival auf der Landesgartenschau in Lahr und auf weitere Konzerte im Herbst in Kandern und in Badenweiler.

Jugend

Der neue Jugendchor, der sich seit vergangenem Jahr im Aufbau befindet wird weiter gefördert. Dafür wird in diesem Jahr verstärkt geworben, da die Gruppe weiter wachsen darf. Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren sind willkommen, zu den Proben reinzuschnuppern. Interessierte können sich jederzeit melden.