Müllheim Corona-Pandemie fordert Einsatz

Gut vorbereitet für die zweite Welle

Mit den Erfahrungen aus der ersten Corona-Welle sei man auf die zweite Welle im Herbst besonders gut vorbereitet gewesen. „Die Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsvorgaben und gleichzeitig die Aufrechterhaltung des normalen Betriebs fordern von allen Beteiligten unheimlich viel Kraft und Ressourcen“, wird Kim zitiert. Ihr Kernanliegen sei dabei, gute Versorgung mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu leisten.

Positiv gestimmt für das Jahr 2021

In Bezug auf das Jahr 2021 ist die Ärztin laut Mitteilung positiv gestimmt. „Die Pandemie verdeutlicht, welche elementare Bedeutung die gestufte Krankenhausversorgung für die Bevölkerung hat und wie wichtig die integrierte Zusammenarbeit regional und überregional mit den Krankenhäusern, Universitätskliniken, den Hausärzten und Fachärzten ist, um die bestmögliche Versorgung der Bevölkerung in der Pandemiezeit und darüber hinaus zu sichern“, sagt sie.

Weiterbildung ist wichtig

In Anbetracht der aktuellen Lage besitze die Aus- und Weiterbildung im Klinikbereich einen noch höheren Stellenwert. So würden an der Helios-Klinik Müllheim umfängliche medizinische Weiterbildungen in den Schwerpunkten Innere Medizin, Innere Intensivmedizin und Allgemeinmedizin sowie in Zukunft in Kooperation mit der Universitätsklinik weitere Schwerpunktweiterbildungen in der Gastroenterologie und Kardiologie geboten.

Zur Person

Sun Ju Kim war unter anderem 15 Jahre in den Medizinischen Kliniken im Klinikum Hochrhein, vormals Spital Waldshut, tätig, davon sieben Jahre als Leitende Ärztin der Kardiologie, Angiologie, Pulmologie und Stroke Unit und rund acht Jahre als Chefärztin. Zuletzt befasste sie sich im Universitäts-Herzzentrum Freiburg mit modernen kardiologischen Diagnostiken. 2002 erlangte sie den Facharzttitel für Innere Medizin, gefolgt von der Schwerpunktbezeichnung für Kardiologie im Jahr 2003. Seit Januar 2020 ist die Internistin Chefärztin der Inneren Medizin an der Helios-Klinik Müllheim. Kim ist eine zertifizierte QM-Auditorin im Gesundheitswesen und Absolventin des Aufbaustudiums Krankenhausmanagement. Neben der medizinischen Weiterentwicklung liegen die Schwerpunkte der Chefärztin in der fortwährenden sicheren und qualitativ hochwertigen Versorgung der Patienten sowie der Ausbildung von Ärzten und Medizinstudenten, heißt es in der Mitteilung der Helios-Klinik Müllheim abschließend.