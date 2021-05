Müllheim Das Markgräflerland nach dem Krieg

Für die Überblicksausstellung im Dachgeschoss hat das Museum in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv und dem Arbeitskreis Stadtgeschichte bereits viele Ausstellungsstücke gesichtet und für die Ausstellung aufgearbeitet. Doch aus diesen Jahren großer Not ist Vieles nicht aufbewahrt worden. Daher startet das Museum einen Aufruf, dem Museum zeitgenössische ortsspezifische Fotos, Dokumente oder Alltagsgegenstände zur Verfügung zu stellen. Von besonderem Interesse sind Ausstellungsstücke, die den Alltag von damals in Müllheim sichtbar machen. So wird das Museum etwa handgemachte Sandalen von 1947 mit Sohlen aus wiederverwendeten Gummireifen ausstellen.

Ein weiterer Sammelschwerpunkt sind Dokumente oder Objekte zur französischen Besatzungszeit, etwa Fotografien von Einrichtungen der französischen Armee in Müllheim wie dem „Foyer de Garnison“ im damaligen Hotel Löwen oder dem „Economat“ im beschlagnahmten Haushaltswarengeschäft Häberle an der Wilhelmstraße, der Kaserne „Quartier Turenne“ oder Fotos von französischen Militärangehörigen in Uniform an Schauplätzen in Müllheim. Auch Zeugnisse zum Wohnungsbau für französische Militärangehörige an der oberen Wehrgasse-Vogesenstraße, am Kirschbäumlebuck und an der Bärenfelsstraße-Frankenstraße werden gesucht.