Müllheim Das Markgräflerland von oben entdecken

In diesem Jahr werden außerdem besonders viele auswärtige Gastpiloten mit ihren Flugzeugen erwartet, die sie ausstellen und auch im Flug vorführen werden. Darunter werden einige spezielle Motorflugzeuge und Motorsegler sein, wie auch einige sehenswerte Ultraleicht-Flugzeuge. Verschiedene Segelflugzeuge, auch von anderen Vereinen, mit zum Teil bis zu 20 Meter Spannweite werden am Boden und in der Luft zu bestaunen sein.

Eine weitere Attraktion wird der Ballon-Wettbewerb sein. Mit Gas gefüllte Ballone können auf die Reise geschickt werden. Die am weitesten geflogenen und zurück gesendeten Ballone erhalten diverse Rundflug-Gutscheine. In der Flugzeughalle wird während des ganzen Festwochenendes vollbewirtet sein. In der Kaffeestube werden Kaffee, Kuchen und Eis-Kaffee angeboten.