Müllheim Das Motto: Gutes tun und gewinnen

Hauptpreis Reisegutschein

Zu gewinnen gibt es unter anderem Essens- und Einkaufsgutscheine, Weinpräsente sowie Goldbarren. Hauptpreis ist – wie in den vergangenen Jahren – ein Reisegutschein im Wert von 1500 Euro.

140 000 Euro gespendet

Insgesamt haben die Adventskalenderaktionen der vergangenen Jahre rund 140 000 Euro in die Kassen des Lions-Clubs Müllheim-Neuenburg gespült, die vollständig verwendet wurden, um soziale Projekte in Müllheim und Neuenburg zu unterstützen.

Weitere Informationen: Der Lions-Adventskalender ist am 11., 12. und 19. November am Verkaufsstand des Lions-Clubs auf dem Wochenmarkt in Müllheim, am 12. und 19. November an den Verkaufsständen im Globus-Baumarkt Müllheim, im Hieber-Markt Müllheim, im Hieber-Lädele in Niederweiler und bei Edeka-Sutter in Buggingen für fünf Euro erhältlich. Außerdem wird der Lions-Adventskalender ab dem 12. November im Modehaus Buck in Neuenburg und bei weiteren Vorverkaufsstellen in Müllheim und Badenweiler zu kaufen sein, kündigen die „Löwen“ an.