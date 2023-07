Müllheim Das nicht alle paar Minuten ein Bus vom Bahnhof abfährt ist wie in den 1990ern

Hier ein Querschnitt der Kommentare der Stadtbus-Befürworter: „Weil es Menschen gibt die keinen Führerschein haben. Oder für ältere Menschen die auf Bus und Bahn angewiesen sind“, „Als gehbehinderte Person und Bewohnerin von Gevita, wäre das ein großes Stück Lebenswertigkeit“, „Ich wohne in Müllheim und bin nicht gut zu Fuß und habe kein Auto. So kann ich alle Angebote nutzen“, „Nahverkehr ist Zukunft. Sozial und klimafreundlich“, „Damit könnte ich mein Auto stehen lassen. Bisherige Anbindung im Auggener Weg/In den Weihern ist derzeit unzureichend. Das wäre genial“, „Da würden nicht mehr so viele für kurze Strecken das Auto benutzen sondern den Bus und das vermindert den Verkehr“, „Dringend notwendig für eine alternde Gesellschaft“, „Sehr notwendig und wichtig, die Oberstadt und Vögisheim sind vom Bahnhof sehr abgeschnitten“, „Parkraum wird knapp und privater Autoverkehr in der Stadt kann so teilweise ersetzt werden. Gerade Ältere oder gesundheitlich beeinträchtigte Menschen können oft nicht soweit laufen oder radfahren“, „Über einen Stadtbus würde ich mich freuen und öfter ÖPNV nutzen“, „Ich bin aus Freiburg zugezogen und bin total erschrocken darüber, dass es noch so große Orte gibt, die so einen schlechten ÖPNV haben wie Müllheim. Man hat es wirklich schwierig, hier ohne Auto irgendwo hin zu kommen. Und dass nicht alle paar Minuten ein Bus vom Bahnhof abfährt ist auch wie in den 1990ern... Finde ich echt peinlich für Müllheim. Und auch mit ein Grund, warum kein Freiburger diesen Ort wirklich kennt – man kommt einfach nicht gut hin“, „Wir wohnen nördlich der Schwarzwaldstraße. Dieser Bereich ist bisher nicht durch öffentliche Verkehrsmittel erschlossen. Für ältere Menschen ist der Weg nach Hause von der Werderstraße aus recht lang wegen der Steigung. Zwangsläufig wird auf private Fahrzeuge ausgewichen“.

Verbesserungen werden aber auch für die Ortsteile und Nachbarorte gefordert: „Dass Vögisheim derzeit gar nicht, sonst kaum an das öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden ist, ist im Jahr 2023 peinlich“, schreibt ein Umfrageteilnehmer.