Müllheim Das Testangebot wird nochmals ausgebaut

Im kommunalen Testzentrum in Müllheim, Hügelheimer Straße 1, wird am 5. April (Ostermontag) von 8 bis 12 Uhr getestet. Am Dienstag, 6. April, kann man sich von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr testen lassen. Am Mittwoch, 7. April, werden von 8 bis 12 Uhr Abstriche gemacht, am Donnerstag, 8. April, von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 19.30 Uhr und am Freitag, 9. April, von 8 bis 12 Uhr.

Im kommunalen Testzentrum im Müllheimer Bürgerhaus (kleiner Saal), Hauptstraße 122, wird am Dienstag, 6. April, von 8 bis 10.30 Uhr getestet und am Donnerstag, 8. April, von 11 bis 14.30 Uhr.