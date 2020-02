Müllheim Das Vorlesen fest im Griff

Die Wettbewerbsrunden laufen auf allen Ebenen bis zum Bundesentscheid gleich ab: Die Kinder lesen einen selbst gewählten Abschnitt aus ihrem Lieblingsbuch vor, was nicht länger als drei Minuten dauern soll. Im zweiten Teil lesen sie einen unbekannten Text.

Petra Liebrecht, die Leiterin der Müllheimer Mediathek, begrüßte die Kinder, die von Eltern oder Verwandten und Geschwistern begleitet wurden und erinnerte daran, dass im Vordergrund dieser Aktion nicht die erreichte Punktzahl, sondern die Freude am Lesen, Vorlesen und Entdecken steht.

In der fünfköpfigen Jury, die für Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl Punkte vergab, saß mit Gesa Larch aus Breisach auch die Siegerin des Vorjahreswettbewerbs.

Mit „Tintenherz“ zum Sieg

Auch in diesem Jahr ging der Preis für die beste Leistung nach Breisach, dieses Mal an Kilian Brunner. Er hatte aus Cornelia Funkes Roman „Tintenherz“ eine kurze spannende Episode ausgewählt, in der der Buchbinder Mo seiner Tochter Meggie die Macht der Bücher erklärt. Auch den zweiten Durchgang, in dem die Teilnehmer vorgegebene Textabschnitte aus Anne Beckers „Die beste Bahn meines Lebens“ lesen mussten, meisterte Kilian mit Bravour.

Doch auch die anderen Kinder hatten Texte ausgesucht, mit viel Spannung und Action, einer guten Portion Grusel oder auch Szenen, bei denen man lachen musste. Und von denen man unbedingt wissen möchte, wie die Geschichte weiter geht.

So auch beim Fremdtext, in dem Jan, ein stinknormaler Typ, der super schwimmen kann, ein Problem hat: Er hat Schwierigkeiten beim Lesen. Dieses Buch durften alle Teilnehmer zusammen mit einer Urkunde und einer Blume als Preis mit nach Hause nehmen. Für den Wettbewerbssieger Kilian gab es ein zweites Buch und die Weiterleitung zum Bezirksentscheid des Regierungsbezirks Freiburg. „Ihr habt alle super gelesen“, lobte Liebrecht am Ende des Parcours durch die Bücherwelt.