Müllheim Das Zusammenleben im Dreiland pflegen

In seiner Begrüßung unterstrich Martin Löffler die Bedeutung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verbundenheit der Regionen im Dreiland. Beat Jans betonte in seinem Grußwort, die Trinationale Ausstellungsreihe, deren Schirmherr er ist, sei einzigartig in Europa und ein Zeichen für die wichtige Zusammenarbeit der Oberrhein-Regionen. Den Menschen im Dreiland ginge es immer dann am besten, wenn die „Grenzen durchlässig“ seien. Basel sei in diesem Zusammenhang ein bedeutender Wissens- und Forschungsstandort.

Der Rhein habe in ihrer künstlerischen Entwicklung stets eine große Rolle gespielt, betonte Rosa Lachenmeier, deren Ausstellung „Rheinreise – Au long du Rhin“ noch bis 26. März im Markgräfler Museum zu sehen ist. Derzeit arbeite sie an einem langfristigen „Friedensprojekt“, einer Fotoreihe aller Rheinbrücken und Kraftwerksübergänge. Ihr Appell: „Lasst uns Brücken bauen!“