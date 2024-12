Müllheim: Das Zusammenleben kommt auf den Prüfstand

Die Theatergruppe „rheinKultur“ aus Neuenburg präsentiert die Komödie „Der Sittich“. Premiere ist am Samstag, 4. Januar, im Gasthaus „Warteck“ in Niederweiler. Weitere Aufführungstermine in Niederweiler sind am Sonntag, 5. Januar, sowie am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Januar. Beginn ist samstags um 20 und sonntags um 19 Uhr.