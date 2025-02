Müllheim: „Demokratie schützen – wählen gehen“

Die Bundestagswahl am 23. Februar sei nicht irgendeine, sondern eine Richtungwahl, die wohl wichtigste seit der Gründung der Bundesrepublik, heißt es in einer Mitteilung des Demokratie-Forums. Es sei Zeit sich Gedanken über die Demokratie zu machen, und darüber, wie sie in schwierigen Zeiten gestärkt werden könne, heißt es weiter.