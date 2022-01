Müllheim/Neuenburg am Rhein. Bereits 5000 Lizenzen an 15 Schulen, darunter die Adolph-Blankenhorn-Schule und die Alemannen-Realschule in Müllheim sowie das Kreisgymnasium in Neuenburg am Rhein, spendete die Volksbank Breisgau-Markgräflerland im Rahmen ihrer Digitale Kompetenz-Initiative und unterstützt damit die digitale Bildung an den Schulen.