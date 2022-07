Müllheim Der „Magnet“ kann kommen

Im April 2021 hatte der Gemeinderat zwar den vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschlossen, allerdings den städtebaulichen Durchführungsvertrag in geheimer Abstimmung abgelehnt. „Das Projekt war erwünscht, der Gemeinderat sah kein Vertrauen in den Investor“, fasste Bürgermeister Martin Löffler zusammen. Angesichts des ambitionierten Projekts mit drei Tiefgaragen-Decks war der Gemeinderat damals besorgt, dass dem Investor die Luft ausgeht und eine Bauruine bleibt. Dies, obwohl auch eine Bankbürgschaft für einen eventuellen Rückbau abgeschlossen wurde.

Investor übernimmt 89 Prozent der Anteile

Zwischenzeitlich hat der damalige Investor 89 Prozent der Anteile an der Pebako Wohnkultur Nussbaumallee GmbH an den Schweizer Investor Georg Dürr verkauft und den Namen in Magnet BCM GmbH geändert.

„Wir haben mit Herrn Dürr Gespräche geführt und vertrauen gefasst“, berichtete der Bürgermeister. Die Verwaltung hält das Vorhaben für ein architektonisch und städtebaulich gelungenes Projekt, dass durch seine Gestaltung und seine Nutzungen die Situation an der Ecke Nussbaumallee/Schwarzwaldstraße erheblich aufwerten wird. In der Beschlussvorlage wird zudem drauf vewiesen, dass im Durchführungsvertag die bestmöglichen Vorkehrungen getroffen wurden, um einen städtebaulichen Missstand zu verhindern und die Durchführung des Vorhabens abzusichern.

„Es ist eine schöne Sache, mir gefällt das Gebäude sehr“, sagte der 56-jährige Immobilieninvestor Dürr, der sich in Begleitung seines Anwalts, dem Verwaltungsjuristen Reinhard Sparwasser, den Müllheimer Ratsmitgliedern vorstellte. Dürr ist seit 1994 in der Baubranche sowohl in der Schweiz, Frankreich und Deutschland tätig. Aktuell sei er an fünf Bauprojekten in Deutschland beteiligt, berichtete Dürr.