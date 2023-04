Müllheim Der SPD-Ortsverein wächst

Eine große Anzahl Mitglieder war laut Mitteilung gekommen. Mit dabei waren Müllheims Bürgermeister und Kreisrat Martin Löffler sowie der SPD-Bundestagsabgeordnete Takis Mehmet Ali. Vom Kreisvorstand waren Oswald Prucker und Tanja Kühnel (Ortsverein Hochschwarzwald) zugegen, ebenso die Geschäftsführerin des Regionalzentrums Ana Agatiev. Das Fortbestehen der kleineren Ortsvereine werde immer schwieriger und daher wurde nun Buggingen an den großen Ortsverein Markgräflerland angegliedert, heißt es in der Mitteilung der Partei. Künftig soll die parteipolitische Arbeit der Ortsvereine unter dem Dach der SPD-Markgräflerland fortgeführt werden. Mit 111 Mitgliedern ist der SPD-Ortsverein Markgräflerland der größte Ortsverein im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Der Vorsitzende Hartmut Hitschler hob in seinem Bericht besondere Aktionen hervor. Dazu zählen die Lebensmittelspenden zu Weihnachten für die Markgräfler Tafel, die Spendenaktion zu Ostern für die Menschen in der Ukraine sowie die Verteilung von Rosen am Weltfrauentag an Pflegekräfte und an Erzieherinnen.