Müllheim: Die Anzahl der Einsätze nimmt zu

Tagsüber sind, schon länger zwei Rettungswagen von der Rettungswache an der Moltkestraße aus im Einsatz. Für den Nachtbetrieb reichen am bisherigen Standort die Ruheräume nicht aus. „Wir können das mit drei Leuten pro Fahrzeug am jetzigen Standort nicht mehr leisten“, ergänzte DRK-Geschäftsführer Fabian Delugas. Angesichts des Fachkräftemangels setze der Kreisverband verstärkt auf Ausbildung sagt Delugas, daher seien die Fahrzeuge auch ständig mit drei Personen besetzt. Das Rote Kreuz habe sich aus diesem Grund auf die Suche nach einem Übergangsstandort für eine zweite Wache in Müllheim gemacht.

Die Räume im Müllheimer Industriegebiet sind für die nächsten fünf Jahre angemietet. Zuletzt war dort unter anderem das Gesundheitszentrum Markgräflerland der Freiburger Mooswaldklinik untergebracht.