Müllheim Die Auflösung wäre ein Präzedenzfall

Es gab bisher mehrere Gründe, die in der Verbandsversammlung bisher vorgebracht wurden. So klagte Bürgermeister Löffler über die Doppelstrukturen in Sachen Verwaltung und Haushalt. So mussten beispielsweise bisher zwei Haushaltspläne entwickelt werden, eine Aufgabe, an der meist ein- und dieselben Mitarbeitenden mit einer doppelten Arbeitsbelastung beteiligt waren, und höhere Kosten auslösten. Das aber ist laut Löffler kein ausreichender Grund für das Ministerium. „Das Thema Doppelstruktur ist tatsächlich nur für Müllheim ein Problem, die Verbandsgemeinden sind da außen vor“, räumte Löffler ein. Aber auch die Veränderungswünsche sieht das Ministerium nicht als ausreichender Grund für die Auflösung des Gemeindeverwaltungsverbandes an. So wolle die Nachbargemeinde Buggingen möglichst bald aus dem Verband ausscheiden, Neuenburg wiederum signalisiert Interesse an einer Aufnahme in die Nachfolgeorganisation, der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft. Einzig und allein die Möglichkeit, dass Müllheim zur Großen Kreisstadt erhoben wird, schaffe nach Ansicht des Landesministeriums die Voraussetzungen, den Gemeindeverwaltungsverband aufzulösen und in einer Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft hoheitliche Aufgaben wie beispielsweise die Untere Baurechtsbehörde und die Verkehrsbehörde für die Kommunen weiterzuführen, die sich der Verwaltungsgemeinschaft anschließen wollen. Übrigens: Die Auflösung des GVV ist laut Löffler ein Präzedenzfall in Baden-Württemberg und damit wohl einmalig.

Der Weg zur Großen Kreisstadt führt allerdings über die Mindesteinwohnerzahl von 20 000 Einwohnern. „Da sind wir heute schon ganz schön nahe dran“, verwies der Bürgermeister auf die aktuellen Einwohnerzahlen, wie sie das kommunale Rechenzentrum ausweist. Danach zählte die Stadt Ende Juni bereit 19 950 bis 19 970 Einwohner. Mit etwas niedrigere Zahlen handelt das Statistische Landesamt, das die Zahlen aus der Volkszählung berücksichtigt und nach Auffassung der Verwaltungsspitze den aktuellen Zahlen hinterher hinkt. Aber auch nach diesen Zahlen würde Müllheim die Grenze von 20 000 Einwohnern spätestens Ende 2024 erreichen, so Löffler weiter.