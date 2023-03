Müllheim Die Basis ist solide

Gesamtwirtschaftliches Umfeld

Zu Beginn erläuterte die stellvertretende Vorsitzende Karin Ortlieb die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. War man zu Jahresbeginn noch zuversichtlich, dass nach Corona Normalität einkehrt, so folgte am 24. Februar 2022 der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Dies führte zu stetig steigenden Energie- und Rohstoffpreisen. Die Folge war eine Inflationsrate von 7,9 Prozent im Jahresdurchschnitt. Hinzu kommt der Anstieg des Leitzinses der EZB, der sich innerhalb von nur acht Monaten von null auf 3,5 Prozent erhöhte. „Der Zinsanstieg ist in einer Geschwindigkeit und Dimension geschehen, die selbst langjährig erfahrene Finanzexperten noch nie erlebt haben. Ein solcher Zinsanstieg ist hinsichtlich der Steuerung einer Bank eine Herausforderung“, betonte Ortlieb. Gleichzeitig verzeichneten Aktien- und Anleihenmärkte eine deutlich gestiegene Volatilität.

Die Geschäftsentwicklung der Volksbank

Trotz des schwierigen Umfelds hat die Volksbank ihren Wachstumskurs fortgesetzt und verzeichnete in allen Geschäftsbereichen sehr gute Zuwächse, berichtete der Vorstandsvorsitzende Lange. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wird ein Bilanzgewinn von 2,7 Millionen Euro ausgewiesen, berichtete er und stellte – vorbehaltlich der Zustimmung der Vertreterversammlung – den rund 35 500 Mitgliedern eine Dividende in Höhe von drei Prozent in Aussicht. Die Bilanzsumme lag zum Jahresende bei knapp 2,3 Milliarden Euro, dies entspricht einem Zuwachs von 2,2 Prozent. Das betreute Kundenvolumen erhöhte sich um 2,8 Prozent auf rund 4,1 Milliarden Euro.