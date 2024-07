Müllheim: Die Brunnen sprudeln vor Geschichten

Die Ausstellung wurde von den Mitgliedern des Arbeitskreises Stadtgeschichte des Museumsvereins eigens zu dessen Jubiläum erarbeitet und greift zudem das Leitthema „Wasser“ auf, das die Frick-Mühle in den Mittelpunkt gestellt hat.

Der Müllheimer Marktbrunnen in seiner Geschichte mehrfach seinen Standort gewechselt hat? Dass der Kalkstein für den Brunnen im Innenhof des Elisabethenheim und einiger weiterer Müllheimer Brunnen aus dem Schweizer Jura hertransportiert werden musste? Oder dass der Löfflerbrunnen im Zweiten Weltkrieg beinahe durch Bombenabwürfe zerstört worden wäre? Diese und viele weitere Geschichten haben die sieben Brunnenpaten aus dem Arbeitskreis Stadtgeschichte aus Archiven, Zeitungsberichten und Erinnerungen zusammengetragen und aufbereitet, um sie in einem „Brunnenspaziergang“ in der museumspädagogischen Werkstatt im Dachgeschoss des Markgräfler Museums zu präsentieren.