„Schön das Ihr wieder da seid“, ruft eine Frau Schwimmmeister Karlheinz Thomann zu und steigt dann beherzt ins Schwimmerbecken. Schon kurz nach 9 Uhr tummeln sich die ersten Frühschwimmer im nur 19 Grad Celsius warmen Wasser. Einer davon ist der Neuenburger René Fräulin (Foto) der als Stammgast im Müllheimer Freizeit- und Familienbad allmorgendlich seine Runde zieht. Trotz der nur knapp zwölf Grad Celsius Lufttemperatur und eine wenig Nieselregen startete am Sonntagmorgen die Freibadsaison in Müllheim. Am Montag zieht auch das Sport- und Familienbad in Steinenstadt nach und öffnet seine Pforten für die Sommersaison. /Foto: Alexander Anlicker