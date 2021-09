Müllheim Die Geschichte der Müllheimer Juden

Müllheim war bedeutende jüdische Landgemeinde

Müllheim hatte sich seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts zu einer bedeutenden jüdischen Landgemeinde entwickelt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts waren knapp 15 Prozent der Einwohner jüdischen Glaubens. In dieser Zeit entstand eine stattliche Synagoge an der Hauptstraße, die in der nationalsozialistischen Diktatur während des Pogroms am 9./10. November 1938 demoliert und 1968 abgerissen wurde.

Steinernes „Krönchen“ zurück und öffentlich zugänglich

Durch glückliche Umstände kam nun ein wesentliches Element der damaligen Synagogenfassade, das steinerne „Krönchen“ von einem der beiden Ecktürme, nach Müllheim zurück und kann im Museumshof der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, bevor es am Platz der Synagoge an seinen Ursprungsort zurückkehren soll.

Vortrag von Inge und Rolf Schuhbauer

Inge und Rolf Schuhbauer, die sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte der Müllheimer Juden befassen, erzählen in ihrem Vortrag aus der langen Geschichte der zwei Synagogenkrönchen.

Motto: „Dialog und Begegnung“

Den Kontakten der Familie Schuhbauer ist es auch zu verdanken, dass ein Verwandter der letzten Müllheimer Kantorenfamilie von Jakob und Cilli Alperowitz-Rom, der 1938 geborene Züricher Arzt Dr. Bernhard Rom, in einem filmischen Statement von seiner Beschäftigung mit dem Schicksal dieser Familie erzählt. Er macht deutlich, dass auch nach den furchtbaren Ereignissen des Holocaust ein Dialog möglich und besonders wichtig ist – „Dialog und Begegnung“ lautet auch das Motto des diesjährigen Europäischen Tags der Jüdischen Kultur.

Die Veranstaltung findet bestuhlt im Innenhof des Markgräfler Museums statt, wo die Abstände zwischen den Sitzplätzen eingehalten werden. Wer anschließend den 15-minütigen Filmbeitrag von Dr. Rom sehen will, der mehrfach wiederholt wird, kann das Museum mit dem 3-G-Nachweis, Maske und Hinterlegung der Kontaktdaten betreten. Da eine Personenobergrenze existiert, kann es zu kurzen Wartezeiten kommen. Der Eintritt in das Museum ist an diesem Sonntag ab 14 Uhr frei.