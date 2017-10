Müllheim Die Grenzen zieht die Realität

Nachrichten-Ticker

00:48 Forscher: Schönheitsideale haben sich ausgeweitet

New York - Die Schönheitsideale der Menschen haben sich einer Studie von US-Forschern zufolge in den vergangenen knapp 30 Jahren ausgeweitet. Das Team von der Boston University verglich für seine jetzt veröffentlichten Forschungen zwei vom US-Magazin "People" erstellte Listen der schönsten Menschen der Welt - die aus dem Jahr 1990, auf der 50 Stars genannt wurden, und die von 2017 mit 135 Stars. Das Ergebnis: Die "schönsten Menschen" von der diesjährigen Liste waren im Durchschnitt älter und hatten eine breitere Palette an Hautfarben.

00:47 Der nächste Hurrikan: "Ophelias" Winde könnten nach Irland reichen

Washington - Über dem Atlantik ist der tropische Sturm "Ophelia" zu einem Hurrikan hochgestuft worden. Nach Berichten von US-Medien ist es der zehnte Sturm in unmittelbarer Folge, der den Status eines Hurrikans zuerkannt bekommen hat. Das habe es in einer Hurrikansaison zum letzten Mal im Jahr 1893 gegeben. Ungewöhnlich dabei: Statt in Richtung der Karibik oder dem US-Festland zeigen "Ophelias" Ausläufer auf Europa. Demnach könnten die Winde des Hurrikans am Montag bis nach Irland und Großbritannien reichen. Es sollen aber keine Schäden drohen.

00:16 Entscheidung über Aufteilung von Air Berlin erwartet

Berlin - Knapp zwei Monate nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin wird heute eine Entscheidung über die Aufteilung der Fluggesellschaft erwartet. Die Geschäftsführung hatte drei Wochen lang exklusiv mit Lufthansa und dem britischen Billigflieger Easyjet über den Verkauf von Teilen des hoch verschuldeten Unternehmens verhandelt. Bis heute sollte das Geschäft unter Dach und Fach gebracht werden. Lufthansa will einen großen Teil der Air-Berlin-Maschinen übernehmen. Fraglich ist, ob auch bis heute eine Einigung mit Easyjet gelingt.

23:51 Kirstjen Nielsen soll Trumps neue Heimatschutzministerin werden

Washington - Kirstjen Nielsen soll nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump neue Ministerin für Heimatschutz werden. Das teilte das Weiße Haus mit. Nielsen soll Ex-General John Kelly nachfolgen, der als Stabschef ins Weiße Haus gewechselt ist. Ihrer Ernennung muss der US-Senat zustimmen. Nielsen ist Expertin für Sicherheit und Cybersicherheit. Sie kennt "Homeland Security" gut, sie war dort Kellys Stabschefin. Das Ministerium für Heimatschutz wurde als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 aufgebaut.

23:03 Wall Street: Dow und S&P 500 mit weiteren Höchstständen

New York - Die Wall Street hat ihren Rekordlauf der vergangenen zwei Wochen trotz eines trägen Handelsverlaufs fortgesetzt. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 22 872 Punkten. Der Eurokurs stieg auf den höchsten Stand in diesem Monat. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1866 US-Dollar.