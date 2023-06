Müllheim Die Kunden spüren die Inflation

Herausforderung Fachkräftemangel

Eine weitere Herausforderung ist nach Ansicht Langes auch der Fachkräftemangel, der die Banken bereits erreicht habe. „Durch die positiven Effekte unserer Bankenfusion im Jahr 2018 sind bei uns personalbedingte Engpässe noch wenig zu spüren oder konnten kompensiert werden“, erklärte der Vorstandsvorsitzende. Aber: Im Bereich der Gewerbe- und Firmenkundenbetreuung seien heute schon altersbedingt einige Beraterstellen vakant. Dem Vorstand schien nicht entgangen zu sein, dass es in manchen Fällen „möglicherweise nicht immer alles so glatt lief“ und einzelne Vorgänge dem eigenen Anspruch an die Dienstleistungsqualität nicht immer entsprochen haben. Lange unterstrich, die Volksbank werde heute dank einer nachhaltigen Personalstrategie, modernen Arbeitszeitmodellen, modernen Arbeitsplätzen und weitere Vergünstigungen in der Region als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen. Ein wichtiger Beitrag zur Kompensation von Personalengpässen und zur Beratungsqualität leiste das „WerteHaus“, wo Kompetenzen unter einem Dach gebündelt werden und über kurze Wege mit den Kunden kommuniziert werden könne. Die Volksbank baut weiterhin auf die Kontaktmöglichkeit in den Filialen vor Ort. In diesem Zusammenhang wies Lange auf die Generalsanierung des Müllheimer Standortes zu einem modernen Bürogebäude mit einem nachhaltigen Energiekonzept und einem zeitgemäßen Beratungsangebot hin. Ein weiteres Thema waren die Auswirkungen der gestiegenen Zinsen sowohl für die Kunden als auch für die Kosten der Volksbank selbst.