Müllheim Die Revolution beginnt turbulent

Vom turbulenten Beginn der Revolutionsjahre 1848/49 in der Region berichtet Maren Siegmann, Museumsleiterin in Efringen-Kirchen, am Donnerstag, 25. Mai 2023, ab 18 Uhr in Müllheim im Markgräfler Museum. Heute wird vor allem an den Kampf für mehr Demokratie- und Freiheitsrechte vor 175 Jahren erinnert. Das Frühjahr 1848 begann aber auch mit problematischen Entwicklungen. Als die Februarrevolution in Paris in Müllheim und Umgebung bekannt wurde, setzte eine regelrechte „Franzosenpanik“ ein und der Rhein war zeitweise gesperrt.