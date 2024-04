Müllheim: Die Skepsis überwiegt

Die schlussendlich verabschiedete Absichtserklärung, dass „der Gemeinderat eine zusätzliche Verbesserung des Busangebots mit einem Stadtbus anstrebt“, wertet der Arbeitskreis allerdings allenfalls als einen ersten Schritt in Richtung zur Verbesserung des ÖPNV in Müllheim.

Arbeitskreis ist skeptisch

Der Arbeitskreis Mobilität gehe jedoch nicht davon aus, dass in absehbarer Zeit in Müllheim ein Stadtbus eingeführt wird. Denn mit der Entscheidung, die Vorbereitungen zur Einführung eines Stadtbusses an den Verkehrsausschuss zu übertragen, hat gleichzeitig die Stadtverwaltung die Kontrolle des weiteren Vorgehens übernommen. Der Bürgermeister habe nun alle Möglichkeiten, darüber zu entscheiden, wie schnell und ausführlich die von ihm vorsorglich schon mal als äußerst komplex dargestellten Aufgaben zur Einführung eines Stadtbusses abgearbeitet werden, heißt es in der Mitteilung.