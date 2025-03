Müllheim: Die Stadt Müllheim hat Großes vor

Die von einem Zuhörer als auch aus der Mitte des Gemeinderates aufgeworfene Frage, ob und welche Bäume im Plangebiet erhalten werden könnten, konnte Häußler angesichts des Planungsstadiums noch nicht sagen.

Artenschutzrechtlich beschäftigt sich die Planung mit Vorkommen von Fledermäusen und Vögeln wie auch mit Eidechsen. Hier kündigt Häußler Nisthilfen und Quartiere an, die per Monitoring auch überwacht werden sollen. Für die Eidechsen sei man noch auf der Suche nach einem Ersatzquartier in unmittelbarer Nähe zur Bahnanlage, hieß es weiter.

Dächer werden bergrünt

Dem Antrag der Gemeinderatsfraktion „Bündnis 90/Die Grünen“, auf den Hauptgebäuden das Substrat für eine Dachbegrünung auf 15 Zentimeter zu erhöhen, folgte der Gemeinderat mehrheitlich bei nur einer Gegenstimme. Am Ende votierte der Gemeinderat bei einer Enthaltung für die frühzeitige Beteiligung im Zuge der Aufstellung des neuen Bebauungsplans.