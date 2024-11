Müllheim: Die Stadt sucht nach Zeitzeugen

Wer kann sich aus eigenem Erinnerungsvermögen an die Zeit des Nationalsozialismus in Müllheim oder den heutigen Stadtteilen oder an die unmittelbare Nachgeschichte erinnern? Wer kennt Personen, die diese Zeit in Müllheim miterlebt haben und darüber sprechen würden? Ein Thema kann zum Beispiel die Schulzeit sein oder der Alltag in Kindheit und Jugend, der sich in Schulheften, Zeugnissen oder Alben niedergeschlagen hat. Selbstverständlich sind auch Erinnerungen an ganz andere Aspekte der Jahre zwischen 1933 und 1945 interessant. Auch Erinnerungen an die Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus und deren Aufarbeitung nach 1945 vor Ort sind gefragt.