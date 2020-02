Müllheim Die Trilogie einer Liebesgeschichte

Petra Liebrecht, die Leiterin der Mediathek freut sich: So ein junges Publikum sieht die Mediathek sonst nur bei Schulveranstaltungen. Auch einige Lehrer sitzen da und sind mächtig stolz auf ihre ehemalige Schülerin.

Das Studium gehe allerdings nur langsam voran, da Schulde davon träumt, vom Schreiben leben zu können. Außerdem könne sie bei den langweiligen Vorlesungen im Hörsaal am Besten an ihren Romanen schreiben.

Kampf mit den Tränen

Eine treue und angenehme Nutzerin der Mediathek war Regine als Schülerin, erinnert sich Liebrecht. Nach der erfolgreichen Buchpremiere von „Merry Mary Christmas“ im Dezember 2018 habe sie nicht erwartet, die junge Autorin mit einem neuen Buch so schnell wieder zu sehen. Und da ist sie, zusammen mit ihren Protagonisten Jessy (20) und Alex (33), die sich über Jessys Nebenjob in der Packstation eines Versandhandels näherkommen. Alex ist dort der Chef. Aber er hat noch ein anderes Geheimnis, weswegen diese sich anbahnende Liebe gar nicht geht. Doch weiter verrät die Lesestunde nichts, „Spoilern“ – das Verraten der Pointe –, ist in der Szene verpönt. Stattdessen verfolgt das Publikum den ersten Arbeitstag Jessys, lernt die zickig-zugeknöpfte Kollegin Nora kennen und natürlich Alex, der im Wechsel mit Jessy in der Ich-Form und im Präsens berichtet. Ein toller Typ, der auch der Autorin selber gefallen würde, das merkt man schnell.

Sie versetzt sich in ihre Charaktere so intensiv, dass diese zu selbst handelnden Personen werden, denen Schulde zuschaut. „Das Buch ist aus dem Leben gegriffen. Ich musste manchmal beim Schreiben mit den Tränen kämpfen“, bekennt sie im Gespräch mit dem Publikum. Jessy habe sie als Charakter überrascht, berichtet sie wie von einer guten Freundin. Dass die vom Verlag angepeilten 400 Seiten nicht reichen, habe sie schnell gemerkt, als sich ihre Hauptpersonen entwickelt hatten. Deswegen seien es jetzt nach weiterer Absprache 500 geworden.

Trotz Flugangst in Amerika

Wieso Amerika?, will jemand wissen. Das Wortspiel im Titel „Merry Mary Christmas“ hätte sonst nicht funktioniert, erklärt Schulde. Außerdem möge sie Connecticut, wo ihre Lieblings-Serie „Gilmore Girls“ und jetzt „Forbidden Feelings“ spielt. Das ist umso verblüffender, als sie wegen ihrer Flugangst noch keinen Fuß auf den amerikanischen Kontinent gesetzt hat. Aber über penible Recherchen, auch mit Google Maps, ist sie tief in das dortige Lokalkolorit eingetaucht.

Im Fanblock sitzt auch Chiara, eine ihrer besten Freundinnen. Sie hat unter „Tagträumerin“ einen Blog bei Instagram, auf dem sie eigene Texte vorstellt, über ihre Lieblingsbücher berichtet und Neuerscheinungen kommentiert. Was Chiara postet, wird von mehr als 700 Abonnenten verfolgt. „Büchersüchtig, Studentin, Bloggerin“ steht in ihrem Profil. „Ich schreibe hobbymäßig“, meint sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Dass Regine jetzt so ein Durchbruch gelungen ist, freut sie. Man merkt ihr den Stolz auf die Freundin an.

Auch nach dem Ende der offiziellen Fragerunde ist die junge Autorin umlagert. Man meint fast, die Romanfiguren, deren Verhalten in lebhafter Diskussion bis ins Kleinste analysiert und kommentiert werden, haben sich unsichtbar unter die Gruppe gemischt.