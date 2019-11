Müllheim Die Wende: Ein Zeitzeuge erzählt

Mit dem Gespräch wollte der 68-jährige Pensionär vor einem autoritären Staat und Tendenzen in diese Richtung warnen. „Es ärgert mich, wenn in den Medien darüber diskutiert wird, mehr die positiven Aspekte der DDR in den Vordergrund zu stellen“, meinte Körber.

Während seines Vortrags zeigte er den rund 80 Schülern unter anderem auch Briefwechsel und Dokumente aus der Zeit.

Als Kind hätten ihm die sozialistischen Ideen, die in der Schule vermittelt worden seien, noch sehr gefallen. Doch das hielt nicht lange an. Siegmar Körber wollte sich nicht vorschreiben lassen, was er zu sagen sowie zu denken hat und mit wem er befreundet sein darf.

Seine kritische Haltung führte zur Exmatrikulation an der Universität und schließlich auch zur Festnahme durch die Stasi.

„Die Urkunde, die meine Ausbürgerung aus der DDR bezeugt, ist wohl die wichtigste Auszeichnung, die ich in meinem Leben bekommen habe“, hob Körber hervor.

Diese ganz persönlichen Erfahrungen aus der DDR-Zeit ermöglichten den Schülern eine völlig neue Perspektive auf diesen Teil deutscher Geschichte. Während seines Berichts war es in dem Raum absolut still. Leider war die Zeit dann viel zu schnell vorbei, sodass nur noch wenige Fragen gestellt werden konnten. Aber alle waren sich einig, dass es ein großer Gewinn war, einen Zeitzeugen wie Siegmar Körber für diese besondere „Geschichtsstunde“ gewonnen zu haben.