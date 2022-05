Müllheim Digitalisierung vorangetrieben

W-Lan

Hierfür wurden leistungsstarke W-Lan-Netzwerke in den Räumen an der Gerbergasse und an der Hacher Straße eingerichtet. Im Zuge des Digitalpakets der Weiterbildungsoffensive der Landesregierung hat die VHS Fördermittel in Höhe von rund 33 000 Euro bewilligt bekommen.

Angebote

Die VHS hat sich erneut dem Projekt „vhs.Wissen.live“ angeschlossen, einer Kooperation von 106 Volkshochschulen in ganz Deutschland, die gemeinsam eine Vielzahl hochkarätiger Online-Vorträge anbietet. Es fanden außerdem wieder Qualifizierungen zum Gäste- und Weinerlebnisführer statt. Im vergangenen Jahr fanden insgesamt sieben Integrationskurse sowie sechs Deutschprüfungen und drei Einbürgerungstests statt.

Außenstellen

Die Außenstellen waren in den vergangenen beiden Jahren besonders von den Corona-Einschränkungen betroffen. In den Außenstellen Auggen und Bad Bellingen wurden im Jahr 2021 keine Kurse angeboten. Die Zahl der Kurse in Schliengen hatte sich im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 von 28 auf 14 halbiert.

Zahlen

Insgesamt wurden im Einzugsgebiet von rund 41 000 Einwohnern 866 Kurse und Veranstaltungen angeboten. tattfgefunden. haben 390 Veranstaltungen mit 3289 Teilnehmern und 9302 Unterrichtseinheiten. Das waren etwa gleichviele Unterrichtseinheiten wie 2020 aber rund 40 Prozente weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Die Teilnehmerzahl ging jedoch im Vergleich zum Vorjahr weiter zurück, was an der begrenzten Teilnehmerzahl (Abstand) und einer zurückhaltenden Anmeldesituation liegen könnte.

Finanzen

Der Haushalt 2021 schloss mit einem positiven Gesamtergebnis. Allerdings wurde wegen der Investitionen (W-Lan, Anschaffung von digitalen Geräten, Renovierung) sowie geringerer Einnahmen bei den Gebühren auf die Rücklage zurückgegriffen. Die Einnahmen betrugen rund 1,2 Millionen Euro (inklusive eines Übertrags vom Vorjahr in Höhe von 508 000 Euro ) und die Ausgaben knapp 720 000 Euro. Das Ergebnis ohne Übertrag liegt bei 71.656 Euro. Die Rücklage schrumpfte von 508 000 Euro auf knapp 463 500 Euro.