In einem Müllheimer Mehrfamilienhaus ist am Wochenende ein E-Scooter in Brand geraten. Das Fahrzeug war in einer Wohnung an der Goethestraße abgestellt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und somit einen größeren Schaden verhindern, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Zur Höhe des Sachschadens ist laut Polizei bislang nichts bekannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.