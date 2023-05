Müllheim Ein offenes und lebendiges Haus als Ziel

Zum Beispiel mit konkreten Erzählungen, die Orts- und Gegenwartsbezüge herstellen. Wir haben keine allgemeinen Wanderausstellungen gezeigt, sondern immer spezielle Eigenproduktionen für das Markgräfler Museum und sein Publikum.

Sie haben auch vor unangenehmen Themen nicht zurückgeschreckt. Es gab Ausstellungen über Müllheim im Ersten Weltkrieg, zur instabilen Weimarer Republik sowie zuletzt eine Ausstellung über die Nachkriegszeit und die Displaced Persons. Welche Rolle spielt das Thema Erinnern und Erinnerungskultur für das Markgräfler Museum?

Für eine Stadtgesellschaft ist es wichtig, sich mit allen Aspekten ihrer Geschichte zu beschäftigen, um offen und aufrichtig ihre Zukunft anzugehen. Seit den 1980er Jahren haben sich Bürgerinnen und Bürger intensiv mit der jüdischen Geschichte beschäftigt, mit dem Holocaust, und persönliche Beziehungen zu Zeitzeugen und Nachfahren gepflegt. Andere Bereiche der NS-Geschichte sind noch wenig behandelt. Mit seinen Forschungen und Angeboten hat das Museum da zusammen mit den historisch ausgerichteten Vereinen eine wichtige Aufgabe. Schulen sind interessiert, öffentliche Führungen müssen wiederholt werden, unsere demokratiegeschichtliche Reihe von 2018 hat von Termin zu Termin immer mehr Leute angezogen. Ein unerlässlicher Schritt war 2016 die fachliche Besetzung des Stadtarchivs, und aktuell läuft die Diskussion über die Zukunft des Zivi-Hauses.

Eine der ersten Sonderausstellungen war eine über den Tourismus auf dem Hochblauen. Welche Bedeutung hat der Markgräfler Hausberg für Sie?

Das ist mit seiner fantastischen Aussicht einer meiner Lieblingsplätze. Mit der interkommunalen Ausstellung der drei Anliegergemeinden und der Stadt Müllheim hat das Museum 2004 sogar einen Beitrag leisten können, dass der Blauengipfel nicht privatisiert wurde, sondern als Ausflugsziel erhalten blieb.

Das Markgräflerland ist in den vergangenen Jahren zu Ihrem Steckenpferd geworden, und Sie haben sich auch als Historiker und Dezernent intensiv mit der Region auseinandergesetzt. Was macht den Reiz dieses Landstrichs für Sie aus?

Die Region steht heute für hohe Lebensqualität in ganz vielen Bereichen. Der Name hat eine große identitätsstiftende Kraft, obwohl er – das konnte ich erforschen – erst um 1840 geprägt worden ist. Die Idee für Heimattage im Markgräflerland habe ich 2003 aus der Stadt Mosbach, wo ich zuvor tätig war, mitgebracht, und seit ich das Bewerbungsschreiben verfassen durfte, versuche ich, den Begriff zu stärken. Ich freue mich sehr, dass die Stadt Müllheim künftig „im Markgräflerland“ heißen wird und damit ihr Profil in der Mitte der Region selbstbewusst schärft. Und ich bedauere, dass zu viel „Kirchturmdenken“ eine Weiterentwicklung der touristischen Werbegemeinschaft Markgräflerland verhindert hat.

Was müsste man im Markgräflerland noch erforschen?

Über die Wichtigkeit der Demokratiegeschichte und ihre Bedrohung, etwa 1848 oder im Nationalsozialismus, habe ich bereits gesprochen. Aber auch in der Kulturgeschichte gehen die Themen nie aus, ein kleiner Literaturführer ist in Arbeit ...

Während der Corona-Pandemie haben sie schon an zukünftige Ausstellungen und Forschungen gedacht sowie Fotos und Exponate gesammelt. Gehört dies auch zu den Aufgaben eines Museums?

Ganz klar. Meiner Meinung nach muss ein zeitgemäßes Museum auch aktualitätsbezogen handeln und mit seinen Objekten nicht nur in die Vergangenheit, sondern gerade in die Gegenwart und Zukunft schauen. Geschichte ist eine „Orientierungswissenschaft“. Keine historische Situation wiederholt sich exakt – aber leider sehen wir gerade in den Krisen der Gegenwart, wie wichtig es für jede Generation ist, immer wieder neu aus den geschichtlichen Erfahrungen zu lernen.

Sie haben das Thema Kunst nicht vernachlässigt. Wo liegen heute die Schwerpunkte bei der Sammlung und bei den Kunstausstellungen?

Fast als einziges Museum in Südbaden haben wir ein vom Gemeinderat verabschiedetes Sammlungskonzept, und bildende Kunst der Region spielt eine zentrale Rolle. Kunst regt immer zum genauen Schauen und Nachdenken an, und es ist wichtig, Künstlerinnen und Künstler – übrigens auch in der Musik – mit öffentlicher Kulturpolitik zu fördern, weil sie es auf dem freien Markt schwer haben. Da habe ich auch aus meiner Arbeit als Präsident des Museumsverbands Baden-Württemberg viel für Müllheim mitgenommen.

Während ihrer Zeit in Müllheim wurde auch das Mühlenmuseum in der Frick-Mühle fertiggestellt. Hat es dieses Museum in Müllheim gebraucht?

Aus drei Gründen: Die Mühlengeschichte gehört mit der Namensgebung untrennbar zu Müllheim und bietet ein hohes Identifikationspotenzial; sie ist zudem ein Beispiel dafür, wie wir von unseren Vorfahren lernen können: sie haben die Regenationskraft des Wassers viel mehr genutzt, als wir heute; und drittens die soziale Funktion: die tolle Arbeit vieler freiwillig bürgerschaftlich Engagierter hat einen wichtigen Ort der Begegnung mit ganz viel Atmosphäre geschaffen.

Das Ehrenamt spielte bei Ihrer Arbeit eine große Rolle, sei es in der Zusammenarbeit mit den Arbeitskreisen des Museumsvereins (Kunst, Archäologie, Stadtgeschichte oder Mühle) aber auch für sie selbst, sie sitzen bereits morgens um fünf Uhr an ihrem Schreibtisch. Was geben Sie den Ehrenamtlichen mit auf den Weg?

Das, was mir dort mit auf den Weg gegeben wurde: ein gutes Miteinander von Haupt- und Ehrenamt, die sich toll ergänzen können. Im „Müllheimer Museumsmodell“ gibt es da gute Regeln und Kompetenzabgrenzungen – das habe auch ich selbst in meinen Ehrenämtern im Bürgeln-Bund, in der Denkmalschutzstiftung, beim Museumspass oder im Museumsverband als sehr wertvoll erlebt.

An drei Tagen in der Woche findet vor dem Markgräfler Museum der Wochenmarkt statt, was werden Sie von dort am meisten vermissen?

Ganz vieles, je nach Saison, und überhaupt die ganze Stadt, eine der schönsten in Südbaden. Müllheim ist mir viel zu sehr ans Herz gewachsen, als dass ich nicht so oft wie möglich vor Ort sein werde.

Jan Merk

ist 1964 in Basel

geboren. Er studierte Geschichte, Volkswirtschaft und Philosophie und hat an den Universitäten Berlin und Freiburg gearbeitet. Bis 2002 hat er das Stadtmuseum im nordbadischen Mosbach geleitet.

Seit 2002 hat er das Markgräfler Museum

in Müllheim geleitet und war dort ab 2013 auch Dezernent für Kultur und Tourismus.

Ehrenamtlich

war er unter anderem von 2014 bis 2023 Präsident des Museumsverbands Baden-Württemberg.