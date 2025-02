Müllheim: Ein Roman mit aktuellen Bezügen

Der aus Schliengen stammende und in München lebende Autor wird aus dem ersten Band einer neuen Krimireihe um den Münchner Fallanalytiker Felix Petry vortragen. Die Handlung spielt in der Gegenwart. Petry klärt den Mord an einer Münchner Buchhändlerin auf. Dies gelingt aber nur, weil der Ermittler einen jahrzehntealten Fall aufklärt, einen Brandanschlag, bei dem in einem jüdischen Seniorenheim sieben Holocaustüberlebende starben. Und dieser Fall ist real, wurde aber nie aufgeklärt. Die Handlung basiert somit auf der Grundlage von echten Fakten, die Schwabinger Altachtundsechziger und andere Zeitzeugen dem Ermittler im Roman erzählen. Die Auflösung ist fiktiv, ebenso wie der Mord an der Münchner Buchhändlerin. Dass die Auflösung des alten Falls sehr plausibel erscheint, hat dem Autor die Israelitische Kultusgemeinde in München bestätigt, die ja Ziel und Opfer des damaligen Brandanschlags war.

In Weigolds neuem Krimi geht es um Antisemitismus von links und von rechts, und um die Anfänge des Terrorismus der RAF in Deutschland. Der Roman ist aber geschrieben worden, bevor und während sich die politische Lage in Gaza und im Libanon bis zum offenen Krieg zuspitzte. Der Autor musste konstatieren, „wie fürchterlich aktuell dieses Thema weiter ist und weiter sein wird“. Deshalb auch hat er am 13. Februar, dem Gedenktag an den Brandanschlag, eine große Lesung aus dem Buch in der Israelitischen Kultusgemeinde in München.