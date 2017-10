Müllheim Einbrecher in Bäckerei festgenommen

Müllheim. Nur wenige Tage nach der Festnahme von drei flüchtigen Einbrechern in Müllheim, die zuvor am Dienstagabend im französischen St. Louis einen Wohnungseinbruch begangen hatten, konnte eine Streife der Polizei Müllheim erneut zwei Einbrecher auf frischer Tat festnehmen.

Die beiden Männer im Alter von 23 und 27 Jahren mit albanischer Nationalität und Wohnsitz in Frankreich drangen am frühen Freitagmorgen um kurz vor 1 Uhr brachial in eine Bäckereifiliale am Bahnhof Müllheim ein und suchten dort offenbar nach Bargeld. Die Polizeistreife traf unmittelbar nach Alarmauslösung am Tatort ein.

Die beiden Einbrecher konnten zusammen mit Kräften von benachbarten Polizeirevieren festgenommen werden. Weitere Ermittlungen werden derzeit durch das Polizeirevier Müllheim, Tel. 07631/17880, geführt.