Müllheim: Einbruch in Imbiss

In den Imbiss am Müllheimer Schillerplatz ist in der Nacht auf Freitag eingebrochen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Laut Angaben der Polizei gelangte der Täter gewaltsam durch eine Seitentüre in den Imbiss und entwendete Bargeld. Hinweise ergaben, dass es sich um eine männliche, kräftige, zirka 1,70 Meter große Person gehandelt haben soll. Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zum Täter machen können beziehungsweise auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schillerplatzes bemerkten.