Müllheim: Einbruch in Kindergarten

Zu einem Einbruch in den Kindergarten Wunderfitz ist es am Mittwoch zwischen 0.30 und 7.30 Uhr in Müllheim gekommen. Laut Mitteilung der Polizei gelangten die unbekannten Täter durch ein gewaltsam aufgehebeltes Fenster in das Gebäude an der Kirchgasse. Im Innern wurde unter anderem eine Bürotür aufgebrochen und sämtliche Schränke durchsucht. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts; es entstand jedoch erheblicher Sachschaden.