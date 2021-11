Müllheim Eine Geschichte über Andersartigkeit

Zur Schauspieltruppe gehören neben den beiden Darstellern Souffleuse Hannah Lais und Techniker Dominik Raus.

Anna (Doris Reese) ist erfolgreiche Anwältin und zieht sich immer wieder in ihre Zweitwohnung zurück, um in Ruhe arbeiten zu können. Eines Abends klingelt Karl (Eckhard Lais) an der Tür. Nach anfänglichem Zögern lässt Anna Karl in die Wohnung und es treffen zwei Menschen aufeinander, deren Biografien unterschiedlicher nicht sein können. Karl erzählt Anna, wie er aufgewachsen ist und wie er vor vielen Jahren eingesperrt wurde. Sie beschließt, Karl vor Gericht zu verteidigen und ihm seine Freiheit wieder zu verschaffen.

Termine und Karten

Aufführungen im Gasthaus „Warteck“ in Niederweiler sind am Samstag, 20. November, ab 20 Uhr sowie am Sonntag, 21. November, ab 19 Uhr. Karten sind in Neuenburg im Modehaus Buck, Tel. 07631/72163, sowie in Niederweiler im Gasthaus „Warteck“, Tel. 07631/705888, erhältlich.