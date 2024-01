Müllheim: Eine gesunde Kompromisslösung für den Eichwald finden

Für sie hatte der zuständige Leiter des Forstbezirks Staufen, Forstdirektor Tobias Mathow, und der zuständige Dezernent bei der Müllheimer Stadtverwaltung, Beigeordneter Günter Danksin, einige Informationen parat. Der Waldspaziergang und der transparente Umgang mit Kritik und Fragen sind ein Ergebnis einer Vereinbarung zwischen Stadt, Forst und der Eichwald-Bürgerinitiative. Aus dieser Vereinbarung resultiere auch das Konzept im Umgang mit dem Eichwald, wie Forstdirektor Mathow betonte. Es geht um eine Bewirtschaftung im Sinne der Stadt als Eigentümerin und die weitere Ziele wie Naturschutz, Erholungsfunktion und Waldpflege verfolgen. „Das bedeutet wegen der unterschiedlichen Ziele eine gesunde Kompromisslösung“, betont der Forstdirektor.

Waldrefugien für Tiere

Der bewirtschaftete Bereich teilt sich, wie der Spaziergang zeigte, in verschiedene Teile. Der Bereich in Richtung Stadion ist laut Mathow ein alter Bestand, der auch für Tiere wie Specht und Fledermäuse besonders wichtig sei. Hier soll ein gesicherter Lebensraum mit unterschiedlichen Schutzbereichen bis hin zu Waldrefugien (unberührte Waldabschnitte) gesichert werden. In anderen Waldabschnitten werde extensiv gepflegt, um den Eichenbestand zu sichern und die Buche, die den Eichen Lebensraum nimmt, zurückzudrängen.